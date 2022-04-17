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09:28 17.04.2022

1900 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

Коронавирус Казахстан 17 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1900 человек (919 КВИ+ и 981 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 128,

  • на амбулаторном уровне – 1772.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 13,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 1,

  • на аппарате ИВЛ – 2.

Коронавирус Казахстан 17 апреля

Фото: Минздрав РК

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