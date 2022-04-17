09:28 17.04.2022
1900 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1900 человек (919 КВИ+ и 981 КВИ-), из них:
в стационарах – 128,
на амбулаторном уровне – 1772.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 13,
в состоянии крайней степени тяжести – 1,
на аппарате ИВЛ – 2.
Фото: Минздрав РК