1900 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1900 человек (919 КВИ+ и 981 КВИ-), из них:

в стационарах – 128,

на амбулаторном уровне – 1772.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 13,

в состоянии крайней степени тяжести – 1,

на аппарате ИВЛ – 2.