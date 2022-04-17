В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника

С заявлением в полицию обратился госслужащий, который стал жертвой вымогательства, сообщает Otyrar.kz.

Он рассказал, что несколько человек представились популярными блогерами и пригрозили распространить видеоролик с порванным государственным флагом на административном здании, если тот не заплатит полмиллиона тенге.

Полиция зарегистрировала факт по ст.194 УК РК «Вымогательство».

Подозреваемого задержали с поличным, когда госслужащий отдал часть суммы. Из Toyota Сamry оперативники изъяли 300 000 тенге.

С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.