На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге

После обхода теплоцентрали состоялось совещание по вопросам нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ с участием представителей министерства, акимата области, Управления энергетики и ЖКХ и руководства станции.

На совещании были обсуждены вопросы проведенных объемов капитальных ремонтов 2021 года, аварийных остановок, риски своевременной, качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Была разработана Дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2.

Дорожная карта разделена на пять блоков с общей суммой финансирования реализации мероприятий 17,5 млрд. тенге, которая обеспечит своевременную и качественную подготовку ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

В Минэнерго напомнили, что Петропавловская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1961 году. Она является единственным источником электрической и тепловой энергии в СКО. Установленная электрическая мощность станции составляет 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Физический износ основного оборудования станции составляет 56,1%.