Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США

Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского, сообщается на сайте администрации США.

Монета представлена в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства».

На монете запечатлено видеообращение Зеленского к Конгрессу США 7 марта.

Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором. Белый дом

Стоимость монеты составила 100 долларов. Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».