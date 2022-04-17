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11:41 17.04.2022

Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США

США выступление Зеленского Фото: whitehousegiftshop.com
100% прибыли от продажи этих монет будет направлено американскому Красному Кресту для оказанию помощи украинскому народу, сообщает Zakon.kz.

Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского, сообщается на сайте администрации США.

Монета представлена в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства».

На монете запечатлено видеообращение Зеленского к Конгрессу США 7 марта.

Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором.Белый дом

Стоимость монеты составила 100 долларов. Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».

Данияр Кунафин
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