11:41 17.04.2022
Коллекционные монеты с Зеленским выпустили в США
Фото: whitehousegiftshop.com
100% прибыли от продажи этих монет будет направлено американскому Красному Кресту для оказанию помощи украинскому народу, сообщает Zakon.kz.
Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского, сообщается на сайте администрации США.
Монета представлена в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства».
На монете запечатлено видеообращение Зеленского к Конгрессу США 7 марта.
Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором.Белый дом
Стоимость монеты составила 100 долларов. Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».