На митинге против утильсбора в Алматы собрались около 100 человек

В сквере имени Шокана Уалиханова собралось около ста человек, включая представителей прессы, а также небольшое количество полицейских.

Фото: Zakon.kz.

Перед сценой организаторы установили автомобиль и наклеили на нем листовки.

Митинг начался с исполнения гимна Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Участники митинга «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации» потребовали отменить первичную регистрацию автомобилей не старше 10 лет.

Эксперт Евгений Мухамеджанов отметил, что вместо утильсбора нужно поддерживать переработку пищевых отходов и макулатуры.

Фото: Zakon.kz

Один из организаторов митинга Владимир Ким заявил, что нигде в мире не существует первичной регистрации авто, как в Казахстане.

Со сцены также прозвучало требование отправить правительство в отставку, если в Казахстане не отменят утильсбор.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позже участники митинга спели песню Виктора Цоя «Перемен».