12:42 17.04.2022
На митинге против утильсбора в Алматы собрались около 100 человек
Фото: Zakon.kz
Мирный митинг посвящен теме «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации». Инициаторами акции выступили гражданские активисты Мурат Турымбетов и Даулет Абилькасымов, пишет Zakon.kz.
В сквере имени Шокана Уалиханова собралось около ста человек, включая представителей прессы, а также небольшое количество полицейских.
Перед сценой организаторы установили автомобиль и наклеили на нем листовки.
Фото: Zakon.kz.
Митинг начался с исполнения гимна Казахстана.
Участники митинга «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации» потребовали отменить первичную регистрацию автомобилей не старше 10 лет.
Фото: Zakon.kz
Эксперт Евгений Мухамеджанов отметил, что вместо утильсбора нужно поддерживать переработку пищевых отходов и макулатуры.
Один из организаторов митинга Владимир Ким заявил, что нигде в мире не существует первичной регистрации авто, как в Казахстане.
Фото: Zakon.kz
Со сцены также прозвучало требование отправить правительство в отставку, если в Казахстане не отменят утильсбор.
Фото: Zakon.kz
Позже участники митинга спели песню Виктора Цоя «Перемен».
Фото: Zakon.kz