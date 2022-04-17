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Законодательство РК
12:42 17.04.2022

На митинге против утильсбора в Алматы собрались около 100 человек

Утильсбор Казахстан Фото: Zakon.kz
Мирный митинг посвящен теме «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации». Инициаторами акции выступили гражданские активисты Мурат Турымбетов и Даулет Абилькасымов, пишет Zakon.kz.

В сквере имени Шокана Уалиханова собралось около ста человек, включая представителей прессы, а также небольшое количество полицейских.

Утильсбор Казахстан

Фото: Zakon.kz.

Перед сценой организаторы установили автомобиль и наклеили на нем листовки.

Митинг начался с исполнения гимна Казахстана.

Утильсбор митинг Алматы

Фото: Zakon.kz

Участники митинга «Нет утильсбору, отмена первичной регистрации» потребовали отменить первичную регистрацию автомобилей не старше 10 лет.

Эксперт Евгений Мухамеджанов отметил, что вместо утильсбора нужно поддерживать переработку пищевых отходов и макулатуры.

Утильсбор Казахстан

Фото: Zakon.kz

Один из организаторов митинга Владимир Ким заявил, что нигде в мире не существует первичной регистрации авто, как в Казахстане.

Со сцены также прозвучало требование отправить правительство в отставку, если в Казахстане не отменят утильсбор.

Отмена утильсбора

Фото: Zakon.kz

Отмена утильсбора Казахстан

Фото: Zakon.kz

Позже участники митинга спели песню Виктора Цоя «Перемен».

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