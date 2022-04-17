13:14 17.04.2022
В Актобе снизили тарифы на комуслуги после проверки прокуратуры
Фото: pixabay
Тариф по услугам водоснабжения для потребителей был снижен на 2,16%, водоотведения – на 0,37% и теплоснабжения – на 4,31%, сообщает Zakon.kz.
Прокуратура района Астана в Актобе и Антимонопольный департамент проверили работу АО «Aqtobe su-energy group» и выявили нарушения, сообщает «Диапазон».
Сообщается, что монополист не исполнил мероприятия по регулируемым услугам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму свыше 892 млн тенге.
После вмешательства прокуратуры с 1 января ввели временный компенсирующий тариф на один год. Тариф по услугам водоснабжения для потребителей снижен на 2,16%, водоотведения – на 0,37% и теплоснабжения – на 4,31%.
Потребителям выставляют счета уже с учетом сниженных тарифов. АО «Aqtobe su-energy group» оштрафовали на 9,3 млн тенге.