В Актобе снизили тарифы на комуслуги после проверки прокуратуры

Прокуратура района Астана в Актобе и Антимонопольный департамент проверили работу АО «Aqtobe su-energy group» и выявили нарушения, сообщает «Диапазон».

Сообщается, что монополист не исполнил мероприятия по регулируемым услугам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму свыше 892 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры с 1 января ввели временный компенсирующий тариф на один год. Тариф по услугам водоснабжения для потребителей снижен на 2,16%, водоотведения – на 0,37% и теплоснабжения – на 4,31%.

Потребителям выставляют счета уже с учетом сниженных тарифов. АО «Aqtobe su-energy group» оштрафовали на 9,3 млн тенге.