Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом

16 апреля около 12:30 в учреждении УИС-24 Павлодара на одном из участков осужденный проник во внутреннюю запретную зону на тропу контролеров, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Заметив попытку побега, часовой поста предупредил осужденного и нажал кнопку тревожного сигнала. Затем гвардеец доложил начальнику караула и произвел предупредительный выстрел вверх.

Осужденного задержали на внутренней запретной зоне. Для выяснения обстоятельств проводится следственно-оперативное мероприятие.

Также начато служебное расследование совместно с Департаментом уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области и командиром воинской части 6679 Национальной гвардии РК.