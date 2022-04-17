13:40 17.04.2022
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Осужденный был задержан на внутренней запретной зоне сотрудниками дежурной службы. Для выяснения обстоятельств проводится следственно-оперативное мероприятие, сообщает Zakon.kz.
16 апреля около 12:30 в учреждении УИС-24 Павлодара на одном из участков осужденный проник во внутреннюю запретную зону на тропу контролеров, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Заметив попытку побега, часовой поста предупредил осужденного и нажал кнопку тревожного сигнала. Затем гвардеец доложил начальнику караула и произвел предупредительный выстрел вверх.
Осужденного задержали на внутренней запретной зоне. Для выяснения обстоятельств проводится следственно-оперативное мероприятие.
Также начато служебное расследование совместно с Департаментом уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области и командиром воинской части 6679 Национальной гвардии РК.