В Алматы определили чемпионов Казахстана по полумарафону

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по полумарафону, сообщает НОК.

Абсолютными чемпионами страны стали Рахымжан Келманов с результатом 1.06.57 и Мадина Керимова с результатом 1.18.02.⠀

Второе место заняли Ислам Амангос - 1.08.27, Акбаян Нурмамет - 1.19.01.⠀

На третьей ступени пьедестала расположились Ержан Джанарстанов - 1.09.44 и Татьяна Нерознак - 1.20.23.

В соревнованиях приняли участие ведущие стайеры страны, в том числе и представители национальной команды.

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