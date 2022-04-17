Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:57 17.04.2022

В Алматы определили чемпионов Казахстана по полумарафону

Полумарафон чемпионат РК Фото: olympic.kz
В чемпионате Казахстана по полумарафону приняли участие ведущие стайеры страны, в том числе и представители национальной команды, сообщает Zakon.kz.

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по полумарафону, сообщает НОК.

Абсолютными чемпионами страны стали Рахымжан Келманов с результатом 1.06.57 и Мадина Керимова с результатом 1.18.02.⠀

Второе место заняли Ислам Амангос - 1.08.27, Акбаян Нурмамет - 1.19.01.⠀

На третьей ступени пьедестала расположились Ержан Джанарстанов - 1.09.44 и Татьяна Нерознак - 1.20.23.

В соревнованиях приняли участие ведущие стайеры страны, в том числе и представители национальной команды.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Данияр Кунафин
Алматы
Сильный ветер и гроза ожидаются в Казахстане
16.04.2022
Елена Рыбакина вывела сборную Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2022
16.04.2022
Зеленский описал свое представление о мирном договоре с Россией
16.04.2022
Врач назвал опасные для сердца позы во время сна
16.04.2022
Подростка с травмой ноги эвакуировали из Малоалматинского ущелья
16.04.2022
Главная Топ LIVE Все