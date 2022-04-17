Китай намерен использовать космическую станцию вместе c Россией

Китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе РФ и прочими странами, невзирая на все более сложную геополитическую ситуацию в мире, сообщает ТАСС.

Как рассказал глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь, Китай подписал ряд соглашений с заинтересованными странами и организациями.

Китай намерен взаимодействовать на равноправной и взаимовыгодной основе. В дальнейшем мы обязательно будем придерживаться данного принципа, прилагать все возможные усилия для углубления международного сотрудничества. Хао Чунь

Как уточнил глава управления, Пекин готов превратить китайскую орбитальную станцию в «хорошую площадку для формирования человечества, объединенного единой судьбой».

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Ожидается, что орбитальный объект заработает в конце 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.