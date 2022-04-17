Для сохранения молодости врач рекомендует отказаться от сладкого и кофе

В интервью «Вечерней Москве» врач отметила, что из рациона стоит исключить конфеты и шоколад, а вместо них есть натуральную пастилу, которая содержит клетчатку и витамины. Овощи и фрукты содержат большое количество антиоксидантов, которые замедляют процессы старения в организме.

У всех женщин после 40 идет нарушение липидного профиля. Здесь должно быть максимальное разнообразие, которое можно позволить по региону проживания и по финансам. То есть не сидеть на одних яблоках, а позволять себе разные фрукты, потому что они покрывают разные потребности, – заявила специалист.

По мнению эксперта, обязательно стоит кушать яйца, сыр или орехи, что поможет ускорить обмен веществ. Кроме того, важно соблюдать правильный питьевой режим и по возможности отказаться от кофе, так как напиток обезвоживает кожу.