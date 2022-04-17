17:40 17.04.2022
Таяние ледников: спасатели оценили ситуацию в алматинских горах
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Специалистами Департамента по ЧС города Алматы, ГУ «Казселезащита», Филиала РГП «Казгидромет» по городу Алматы проведено аэровизуальное обследование горных районов близ Алматы в целях комплексной оценки их состояния, передает Zakon.kz.
Полет выполнялся на высотах от 800 до 4200 м над уровнем моря. Обследовалось состояние высокогорных мореных озер и ледников, селевых врезов и очагов по бассейнам рек хребта Иле Алатау от бассейнов рек Аксай - до Тургень включительно. Пресс-служба ДЧС Алматы
Специалисты отмечают, что таяния ледников пока нет. Мореные озера находятся в зимнем режиме, а это значит, что опасности для населения и инфраструктуры города нет.
Между тем, в высокогорье отмечаются сходы снежных лавин.
ДЧС города рекомендует гражданам не выходить на горные склоны и не кататься с них на лыжах.