Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:55 17.04.2022

Еще две медали завоевали казахстанские гимнастки на Кубке мира

гимнастки Фото: olympic.kz
В Ташкенте подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике. В заключительный день команда Казахстана в групповых упражнениях вновь отметилась медалями, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанская команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами. 

В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

Отметим, что вчера наши спортсменки смогли завоевать «бронзу» в многоборье.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Елена Беляева
Узбекистан
Сильный ветер и гроза ожидаются в Казахстане
16.04.2022
Зеленский описал свое представление о мирном договоре с Россией
16.04.2022
Врач назвал опасные для сердца позы во время сна
16.04.2022
Подростка с травмой ноги эвакуировали из Малоалматинского ущелья
16.04.2022
Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль МЧМ по фигурному катанию
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все