Еще две медали завоевали казахстанские гимнастки на Кубке мира

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанская команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами.

В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

Отметим, что вчера наши спортсменки смогли завоевать «бронзу» в многоборье.

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