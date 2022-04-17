17:55 17.04.2022
Еще две медали завоевали казахстанские гимнастки на Кубке мира
Фото: olympic.kz
В Ташкенте подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике. В заключительный день команда Казахстана в групповых упражнениях вновь отметилась медалями, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанская команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами.
В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.
Отметим, что вчера наши спортсменки смогли завоевать «бронзу» в многоборье.
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