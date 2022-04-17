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19:10 17.04.2022

20 дней ищут пропавшую девушку в Мангистауской области

девушка Фото: родственников
26-летняя Айдана Айтаева пропала в Бейнеуском районе 29 марта. Около 11:00 она вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», 15 апреля в поисковой операции приняли участие спасатели на вертолете МИ-8. Ближе к полудню к поиску присоединились еще пять человек.

Отмечается, что облет велся на очень малой высоте в радиусе 50 км в северной и северо-восточной части Бейнеуского района. Особое внимание уделялось впадинам, ущельям и скалам.

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Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

К сожалению, исследование не увенчалось успехом, и спасатели вернулись на место дислокации.

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