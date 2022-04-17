20 дней ищут пропавшую девушку в Мангистауской области

Как пишет «Лада», 15 апреля в поисковой операции приняли участие спасатели на вертолете МИ-8. Ближе к полудню к поиску присоединились еще пять человек.

Отмечается, что облет велся на очень малой высоте в радиусе 50 км в северной и северо-восточной части Бейнеуского района. Особое внимание уделялось впадинам, ущельям и скалам.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

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К сожалению, исследование не увенчалось успехом, и спасатели вернулись на место дислокации.