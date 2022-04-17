Крупный пожар пытаются потушить около столицы

Как сообщили в ДЧС города, спасатели выезжали пять раз на возгорание сухостоя. На данный момент огнеборцы в количестве 67 человек личного состава и девять единиц техники, а также двух единиц акимата города работают над ликвидацией возгорания сухостоя в дачном обществе.

Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, одним из крупных пожаров был потушен в районе Сарыарка по улице Аккорган, где загорелся сухостой и камыш на площади 300 кв. м. А также на объездной «Восточный обход» района Алматы, где тоже горела сухая трава.

Спасатели предупреждают, что главной причиной возгорания сухой травы, камыша становится деятельность человека. Поэтому Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан рекомендует:

не поджигать сухую траву;

не бросать на землю горящие спички и окурки;

не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;

не разрешать детям играть с пожароопасными предметами;

вокруг своего участка скосить сухую траву.

Отметим, что в данное время со схожей проблемой борются спасатели в Павлодарской области. Пожар разгорелся недалеко от поселков в пойме Иртыша.