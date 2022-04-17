Актауский «Каспий» снова возглавил таблицу КПЛ-2022

Открытием нынешнего первенства стал западноказахстанский «Каспий», который уже одержал четвертую победу в чемпионате, последнюю из которых – в шестом туре над «Атырау» – 2:1. Актаусцы после этого успеха единолично возглавили турнирную таблицу КПЛ с 13 очками.

Также уральский «Акжайык» преподнес сенсацию, обыграв на своем поле титулованную «Астану» – 1:0 – благодаря голу Максима Каленчука.

Центральный матч шестого тура прошел в Костанае, где чемпион республики принимал обладателя Кубка страны «Кайрат» из Алматы. Поединок главных фаворитов нынешнего чемпионата Казахстана закончился боевой ничьей – 2:2.

«Тараз» нанес первое поражение одному из лидеров чемпионата – карагандинскому «Шахтеру» – 2:1. Авторами голов у хозяев поля стали Абылайхан Жумабек и Адилет Кенесбек, ассистировал им в обоих случаях Бауыржан Байтана. Гости реализовали свой шанс с пенальти, с точки не промахнулся Айдос Таттыбаев.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Кызыл-Жар» – «Актобе» – 1:1;

«Туран» – «Ордабасы» – 0:0;

«Мактаарал» – «Аксу» – 2:1.

Центральный матч седьмого тура пройдет в столице, где 22 апреля «Астана» примет «Каспий».

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