Более 400 человек погибли во время наводнения в ЮАР

Как пишет lenta.ru, пока известно о более чем 400 погибших, еще около 50 числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что наводнение оставило тысячи людей без крова, электро- и водоснабжения, а также нарушило работу главного порта Африки – Дурбана.

По словам Рави Пиллэй, сумма ущерба, причиненного стихийным бедствием, превысила 10 млрд рандов (более 302 млрд тенге).

10 апреля на Филиппинах произошло мощное наводнение, вызванное тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережьях островного государства в Юго-Восточной Азии. Порывы ветра достигали 65 км/ч. 13 апреля сообщалось о 59 погибших.