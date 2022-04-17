21:01 17.04.2022
Более 400 человек погибли во время наводнения в ЮАР
Фото: twitter/Yvette78430552
Глава Департамента экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции Квазулу-Наталь в ЮАР Рави Пиллэй рассказал об увеличении количества жертв при наводнении на юго-востоке страны, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, пока известно о более чем 400 погибших, еще около 50 числятся пропавшими без вести.
Уточняется, что наводнение оставило тысячи людей без крова, электро- и водоснабжения, а также нарушило работу главного порта Африки – Дурбана.
По словам Рави Пиллэй, сумма ущерба, причиненного стихийным бедствием, превысила 10 млрд рандов (более 302 млрд тенге).
10 апреля на Филиппинах произошло мощное наводнение, вызванное тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережьях островного государства в Юго-Восточной Азии. Порывы ветра достигали 65 км/ч. 13 апреля сообщалось о 59 погибших.