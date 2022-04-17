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21:01 17.04.2022

Более 400 человек погибли во время наводнения в ЮАР

стихия Фото: twitter/Yvette78430552
Глава Департамента экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции Квазулу-Наталь в ЮАР Рави Пиллэй рассказал об увеличении количества жертв при наводнении на юго-востоке страны, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, пока известно о более чем 400 погибших, еще около 50 числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что наводнение оставило тысячи людей без крова, электро- и водоснабжения, а также нарушило работу главного порта Африки – Дурбана.

По словам Рави Пиллэй, сумма ущерба, причиненного стихийным бедствием, превысила 10 млрд рандов (более 302 млрд тенге).

10 апреля на Филиппинах произошло мощное наводнение, вызванное тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережьях островного государства в Юго-Восточной Азии. Порывы ветра достигали 65 км/ч. 13 апреля сообщалось о 59 погибших.

Елена Беляева
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