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Законодательство РК
22:36 17.04.2022

Пенсионер убил спасателя в Московской области

авто Фото: pixabay
80-летний мужчина застрелил спасателя через дверь, а после продолжил вести огонь из окна. Трагедия произошла в Одинцове, передает Zakon.kz.

Во время задержания пенсионер выстрелил себе в ногу, пишет ТАСС.

Отмечается, что задержанный использовал самодельное оружие, тип которого пока не установлен.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. 

17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя, – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как уточняется, погибший работал спасателем 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». У него осталось двое детей.

Елена Беляева
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