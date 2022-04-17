Пенсионер убил спасателя в Московской области

Во время задержания пенсионер выстрелил себе в ногу, пишет ТАСС.

Отмечается, что задержанный использовал самодельное оружие, тип которого пока не установлен.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя, – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как уточняется, погибший работал спасателем 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». У него осталось двое детей.