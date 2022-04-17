22:36 17.04.2022
Пенсионер убил спасателя в Московской области
Фото: pixabay
80-летний мужчина застрелил спасателя через дверь, а после продолжил вести огонь из окна. Трагедия произошла в Одинцове, передает Zakon.kz.
Во время задержания пенсионер выстрелил себе в ногу, пишет ТАСС.
Отмечается, что задержанный использовал самодельное оружие, тип которого пока не установлен.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя, – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Как уточняется, погибший работал спасателем 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». У него осталось двое детей.