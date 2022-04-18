Скандинавская ходьба помогает поддерживать тело в тонусе – врач

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что первые шаги в спорте лучше начать с лечебной физкультуры, которая помогает задействовать все участки тела и способствует укреплению мышц и костей. После прохождения этого курса проще переходить к скандинавской ходьбе и легким формам пробежки, считает эксперт.

По словам Ган Фу, скандинавская ходьба является безопасным видом физических упражнений. Но при этом он подчеркнул, что пожилым людям и тем, кто имеет заболевания сердца и органов дыхания, перед началом тренировок нужно проконсультироваться со своим терапевтом.