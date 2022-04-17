23:31 17.04.2022
870 насильников в Великобритании избежали тюрьмы после извинений
Фото: pixabay
В список вошли пять педофилов. Обойти судебные тяжбы за сексуальные преступления им удалось благодаря системе «общественного урегулирования», передает Zakon.kz.
Как пишет Mirror, все преступления были совершены в течение последних двух лет.
Отмечается, что система чаще всего применяется в отношении мелких правонарушений, например, краж, и позволяет раскаявшимся преступникам не получать серьезного наказания в виде тюремных сроков.
Между тем, выяснилось, что в некоторых графствах подобный подход используется для урегулирования дел об изнасилованиях.
Это позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными, – прокомментировала ситуацию теневой министр внутренних дел Иветт Купер.