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Законодательство РК
23:31 17.04.2022

870 насильников в Великобритании избежали тюрьмы после извинений

монумент Фото: pixabay
В список вошли пять педофилов. Обойти судебные тяжбы за сексуальные преступления им удалось благодаря системе «общественного урегулирования», передает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, все преступления были совершены в течение последних двух лет.

Отмечается, что система чаще всего применяется в отношении мелких правонарушений, например, краж, и позволяет раскаявшимся преступникам не получать серьезного наказания в виде тюремных сроков.

Между тем, выяснилось, что в некоторых графствах подобный подход используется для урегулирования дел об изнасилованиях.

Это позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными, – прокомментировала ситуацию теневой министр внутренних дел Иветт Купер.
Елена Беляева
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