Избегать конфликтов посоветовала астролог в ближайшую неделю

В беседе с 5-tv.ru специалист отметила, что понедельник и вторник будут самыми напряженными. Недружелюбно настроенным людям она рекомендует быть осторожнее на дороге и обходить конфликты стороной.

В среду представители астрологического круга начнут получать финансовые результаты. Четверг и пятница, по словам специалиста – идеальное время для решения какие-либо важных вопросов.

Можно обращаться со своими предложениями и к руководителю, и проводить какие-то серьезные переговоры и, может быть, даже внедрить в свою жизнь какую-то полезную привычку, – добавила Атлас.

Если новая привычка полюбится человеку, то, по мнению астролога, она останется в его жизни надолго. В особенности если это касается здорового образа жизни.

Суббота и воскресенье подойдут для общения с близкими и друзьями. Однако Атлас советует никуда не спешить и не торопиться, так как неделя не располагает к импульсивным поступкам.

Отмечается, что почти до конца месяца многие будут расположены к влюбленности с первого взгляда. Но торопиться с этим не стоит. Эксперт утверждает, что всему виной переменчивая энергия Рыб, которые романтизируют окружение.