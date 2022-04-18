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Законодательство РК
01:35 18.04.2022

Система ООН не способна решать проблемы – МИД Турции

берег Фото: pixabay
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что система ООН не способствует решению проблем на планете, передает Zakon.kz.
Система ООН не способна решать проблемы, у Совета Безопасности ООН ушло три месяца на то, чтобы принять совместное решение по пандемии, – приводит ТАСС слова министра.

Кроме того, Чавушоглу считает, что Россия и Украина принимают посредническую роль Анкары, поскольку она «действует справедливо».

Как отмечается, турецкие власти на протяжении многих лет активно выступают за реформирование системы ООН. Подобные призывы участились в последнее время из-за ситуации на Украине.

Елена Беляева
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