01:35 18.04.2022
Система ООН не способна решать проблемы – МИД Турции
Фото: pixabay
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что система ООН не способствует решению проблем на планете, передает Zakon.kz.
Система ООН не способна решать проблемы, у Совета Безопасности ООН ушло три месяца на то, чтобы принять совместное решение по пандемии, – приводит ТАСС слова министра.
Кроме того, Чавушоглу считает, что Россия и Украина принимают посредническую роль Анкары, поскольку она «действует справедливо».
Как отмечается, турецкие власти на протяжении многих лет активно выступают за реформирование системы ООН. Подобные призывы участились в последнее время из-за ситуации на Украине.