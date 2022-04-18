08:01 18.04.2022
Девять заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz.
За прошедшие сутки выявили на троих заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Заболевших КВИ выявили лишь в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 7.
Всего в стране подтверждено 1 305 396 случаев.
72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 5,
в Шымкенте - 37,
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 3,
в Карагандинской области - 2,
в Костанайской области - 2,
в СКО - 21.
Всего в стране выздоровело 1 290 880 человека от COVID-19.