Девять заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7.

Всего в стране подтверждено 1 305 396 случаев.

72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 5,

в Шымкенте - 37,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 3,

в Карагандинской области - 2,

в Костанайской области - 2,

в СКО - 21.

Всего в стране выздоровело 1 290 880 человека от COVID-19.