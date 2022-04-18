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08:01 18.04.2022

Девять заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

КВИ Казахстан 18 апреля Фото: Zakon.kz.
За прошедшие сутки выявили на троих заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Заболевших КВИ выявили лишь в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 7.

Всего в стране подтверждено 1 305 396 случаев.

72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 5,

в Шымкенте - 37,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 3,

в Карагандинской области - 2,

в Костанайской области - 2,

в СКО - 21.

Всего в стране выздоровело 1 290 880 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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