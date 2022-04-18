127 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ в стационарах

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них:

в стационарах – 127,

на амбулаторном уровне – 1689.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 16,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 3.