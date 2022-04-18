Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:16 18.04.2022

127 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ в стационарах

Коронавирус Казахстан 18 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали всего девять новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 127,

  • на амбулаторном уровне – 1689.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 16,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 3.

Коронавирус Казахстан 18 апреля

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
17.04.2022
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
17.04.2022
Диетолог назвал главную ошибку при похудении
17.04.2022
На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все