08:16 18.04.2022
127 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали всего девять новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них:
в стационарах – 127,
на амбулаторном уровне – 1689.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 16,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 3.
Фото: Минздрав РК