Психолог посоветовала избегать «токсичной» жизнерадостности

Психолог Сюзанна Деджес-Уайт рассказала, что ложная или «токсичная» жизнерадостность плохо влияет на психическое состояние человека и даже способна привести к лишнему весу. Она объяснила, что это вызывает проблемы в общении с окружающими и мешает жить свободно, сообщает lenta.ru.

Психолог предупредила, что постоянное напускное хорошее настроение мешает установить понимание как в романтических, так и в дружеских отношениях.

Уайт характеризует такой подход к жизни термином «токсичный позитив» — это вера в то, что независимо от того, насколько ужасной или сложной может быть ситуация, нужно слепо сохранять оптимистичный настрой, который мешает видеть вещи такими, какие они есть, и искренне общаться.

Психолог отмечает, что практиковать позитивное мышление полезно, но «токсичный позитив» негативно влияет на человека, поскольку заставляет его подавлять истинные чувства.

По словам Уайт, чем меньше человек понимает свои чувства, тем больше скрывается за маской оптимиста. Чтобы распознать признаки подобного поведения, психолог перечислила семь характерных признаков ложного оптимизма и посоветовала избавляться от такой манеры общения.

Уайт объяснила: люди притворяются вечно веселыми из-за страха перед тем, что о них подумают окружающие, поэтому пытаются смягчить любое некомфортное общение при помощи приятных слов. Кроме того, «токсично-позитивные» люди обесценивают собственные чувства, не принимают грусть и разочарование, а также испытывают стыд за открытое выражение любых негативных переживаний.

По мнению психолога, подобное поведение может привести к ухудшению физического самочувствия и даже лишнему весу из-за подавленных эмоций. Помимо вреда здоровью напускная жизнерадостность плохо влияет на отношения с другими людьми.

Чтобы избавиться от «токсично-позитивного» поведения, психолог советует признавать не только хорошие, но и плохие эмоции.

По словам Уайт, перестав скрывать истинные чувства за маской ложного оптимизма и попытавшись поделиться переживаниями, человек сможет лучше понимать себя и обрести эмоциональную свободу.