Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:28 18.04.2022

В Семее потушили пожар на дачных участках

ВКО, Семей Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Огонь охватил сухую траву на территории дачного массива Мирный. На открытой территории горела сухая трава, камыши. Огонь распространился на строения восьми дачных участков, передает Zakon.kz.
Благодаря слаженным действиям спасателям удалось локализовать огонь на общей площади 1 тыс. кв. м. Всего задействовано 40 сотрудников и 11 единиц техники. Пресс-служба ДЧС ВКО

ДЧС ВКО напоминает гражданам о необходимости не пренебрегать рекомендациями службы ЧС и соблюдать правила пожарной безопасности.

ДЧС ВКО

Фото: instagram/shygysqaz_tjd

Ни в коем случае не допускайте палов травы. Будьте осторожны с огнем. Помните, что предусмотрена административная и уголовная ответственность за допущенную небрежность с огнем. При пожаре звоните по номерам 101 и 112.Пресс-служба ДЧС ВКО

пожар

Фото: instagram/shygysqaz_tjd

Ирина Лукичева
Семей
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
17.04.2022
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
17.04.2022
На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге
17.04.2022
В Шымкенте выросло число пострадавших от клещей
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все