В Семее потушили пожар на дачных участках

Благодаря слаженным действиям спасателям удалось локализовать огонь на общей площади 1 тыс. кв. м. Всего задействовано 40 сотрудников и 11 единиц техники. Пресс-служба ДЧС ВКО

ДЧС ВКО напоминает гражданам о необходимости не пренебрегать рекомендациями службы ЧС и соблюдать правила пожарной безопасности.

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Ни в коем случае не допускайте палов травы. Будьте осторожны с огнем. Помните, что предусмотрена административная и уголовная ответственность за допущенную небрежность с огнем. При пожаре звоните по номерам 101 и 112. Пресс-служба ДЧС ВКО