09:28 18.04.2022
В Семее потушили пожар на дачных участках
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Огонь охватил сухую траву на территории дачного массива Мирный. На открытой территории горела сухая трава, камыши. Огонь распространился на строения восьми дачных участков, передает Zakon.kz.
Благодаря слаженным действиям спасателям удалось локализовать огонь на общей площади 1 тыс. кв. м. Всего задействовано 40 сотрудников и 11 единиц техники. Пресс-служба ДЧС ВКО
ДЧС ВКО напоминает гражданам о необходимости не пренебрегать рекомендациями службы ЧС и соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Ни в коем случае не допускайте палов травы. Будьте осторожны с огнем. Помните, что предусмотрена административная и уголовная ответственность за допущенную небрежность с огнем. При пожаре звоните по номерам 101 и 112.Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: instagram/shygysqaz_tjd