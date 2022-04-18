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Законодательство РК
10:00 18.04.2022

Конституционный закон об уполномоченном по правам человека разрабатывают в Казахстане

законопроект об уполномоченном по правам человека Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту конституционного закона РК «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, документ разработан в рамках Послания главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Как отмечают разработчики, уполномоченный по правам человека при осуществлении своей деятельности сталкивается с правовыми нормами, ущемляющими права личности, пробелами и противоречиями действующего права. На их наличие могут указывать граждане и организации, обращающиеся с заявлениями или жалобами. Однако уполномоченный по правам человека не имеет компетенции по инициированию проверки конституционности действующих нормативных правовых актов.

В связи с чем предлагается предоставить такие полномочия, что повысит эффективность правозащитной деятельности и будет способствовать обеспечению соответствия нормативных правовых актов Конституции РК.

В частности, планируется разработать новый конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который предполагает изменение модели правозащитных инструментов, с переосмыслением основных положений, касающихся порядка организации и деятельности уполномоченного по правам человека и повышения его статуса.

Предметом регулирования конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» должны быть следующие вопросы:

  • правовой статус уполномоченного по правам человека, порядок избрания на должность и освобождения от должности;

  • компетенция уполномоченного по правам человека и организационные формы ее осуществления;

  • правовые основы рассмотрения жалоб граждан и основания направления обращений в Конституционный суд;

  • введение последующего конституционного контроля действующих законов и иных правовых актов по обращениям уполномоченного по правам человека;

  • организация деятельности уполномоченного по правам человека и его представителя в области, городе республиканского значения, столице, национального центра по правам человека;

  • вопросы организации и обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека и Национального центра по правам человека.

В итоге это должно привести к следующим положительным последствиям:

  1. расширение доступа граждан к конституционному контролю;

  2. восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;

  3. обеспечение соответствия законов и иных нормативных правовых актов Конституции Республики;

  4. всемерное раскрытие созидательного потенциала Конституции в законодательстве и правоприменении, повышение качества действующего права;

  5. усиление правозащитных инструментов уполномоченного по правам человека;

  6. повышение уровня конституционно-правовой культуры общества и государственного аппарата, доверия граждан к государственным институтам.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 мая.

Лариса Черненко
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