Конституционный закон об уполномоченном по правам человека разрабатывают в Казахстане
Как отмечается, документ разработан в рамках Послания главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».
Как отмечают разработчики, уполномоченный по правам человека при осуществлении своей деятельности сталкивается с правовыми нормами, ущемляющими права личности, пробелами и противоречиями действующего права. На их наличие могут указывать граждане и организации, обращающиеся с заявлениями или жалобами. Однако уполномоченный по правам человека не имеет компетенции по инициированию проверки конституционности действующих нормативных правовых актов.
В связи с чем предлагается предоставить такие полномочия, что повысит эффективность правозащитной деятельности и будет способствовать обеспечению соответствия нормативных правовых актов Конституции РК.
В частности, планируется разработать новый конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который предполагает изменение модели правозащитных инструментов, с переосмыслением основных положений, касающихся порядка организации и деятельности уполномоченного по правам человека и повышения его статуса.
Предметом регулирования конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» должны быть следующие вопросы:
правовой статус уполномоченного по правам человека, порядок избрания на должность и освобождения от должности;
компетенция уполномоченного по правам человека и организационные формы ее осуществления;
правовые основы рассмотрения жалоб граждан и основания направления обращений в Конституционный суд;
введение последующего конституционного контроля действующих законов и иных правовых актов по обращениям уполномоченного по правам человека;
организация деятельности уполномоченного по правам человека и его представителя в области, городе республиканского значения, столице, национального центра по правам человека;
вопросы организации и обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека и Национального центра по правам человека.
В итоге это должно привести к следующим положительным последствиям:
расширение доступа граждан к конституционному контролю;
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
обеспечение соответствия законов и иных нормативных правовых актов Конституции Республики;
всемерное раскрытие созидательного потенциала Конституции в законодательстве и правоприменении, повышение качества действующего права;
усиление правозащитных инструментов уполномоченного по правам человека;
повышение уровня конституционно-правовой культуры общества и государственного аппарата, доверия граждан к государственным институтам.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 мая.