Конституционный закон об уполномоченном по правам человека разрабатывают в Казахстане

Как отмечается, документ разработан в рамках Послания главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Как отмечают разработчики, уполномоченный по правам человека при осуществлении своей деятельности сталкивается с правовыми нормами, ущемляющими права личности, пробелами и противоречиями действующего права. На их наличие могут указывать граждане и организации, обращающиеся с заявлениями или жалобами. Однако уполномоченный по правам человека не имеет компетенции по инициированию проверки конституционности действующих нормативных правовых актов.

В связи с чем предлагается предоставить такие полномочия, что повысит эффективность правозащитной деятельности и будет способствовать обеспечению соответствия нормативных правовых актов Конституции РК.

В частности, планируется разработать новый конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который предполагает изменение модели правозащитных инструментов, с переосмыслением основных положений, касающихся порядка организации и деятельности уполномоченного по правам человека и повышения его статуса.

Предметом регулирования конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» должны быть следующие вопросы:

правовой статус уполномоченного по правам человека, порядок избрания на должность и освобождения от должности;

компетенция уполномоченного по правам человека и организационные формы ее осуществления;

правовые основы рассмотрения жалоб граждан и основания направления обращений в Конституционный суд;

введение последующего конституционного контроля действующих законов и иных правовых актов по обращениям уполномоченного по правам человека;

организация деятельности уполномоченного по правам человека и его представителя в области, городе республиканского значения, столице, национального центра по правам человека;

вопросы организации и обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека и Национального центра по правам человека.

В итоге это должно привести к следующим положительным последствиям:

расширение доступа граждан к конституционному контролю; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина; обеспечение соответствия законов и иных нормативных правовых актов Конституции Республики; всемерное раскрытие созидательного потенциала Конституции в законодательстве и правоприменении, повышение качества действующего права; усиление правозащитных инструментов уполномоченного по правам человека; повышение уровня конституционно-правовой культуры общества и государственного аппарата, доверия граждан к государственным институтам.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 мая.