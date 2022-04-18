По заявкам предприятий будут готовить специалистов в казахстанских колледжах

В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тыс. абитуриентов.

Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кадры под запросы рынка труда. То есть, делая заявку на те или иные кадры, предприятие может получить подготовленных под свое производство специалистов. Отмечу, что предприятие, заключая трехстороннее соглашение «колледж-студент-предприятие», берет на себя обязательство трудоустроить студента после окончания колледжа. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Как отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, такое сотрудничество выгодно не только студентам, но и педагогам, поскольку после заключения соглашения они смогут стажироваться на базе предприятия-партнера.

По итогам обучения предприятие будет принимать итоговый экзамен у студентов.

Целевой заказ также будет предусмотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будет определен перечень специальностей, и разработаны индивидуальные, адаптивные программы в соответствии с их образовательными возможностями.