Сколько работающих пенсионеров в Казахстане

В 2021 году в стране проживали 1,6 млн пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Из них продолжали работать 70,3 тыс. человек — на 3% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании finprom.kz.

По данным аналитиков, доля работающих пенсионеров от общей численности пенсионеров составила всего 4,3%.

69,2% работающих пенсионеров, или 48,7 тыс. человек, – независимые работники; 22,6%, или 15,9 тыс. пенсионеров, – наемные работники. Еще 5,7 тыс. пенсионеров были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 46 человек числились физлицами, являющимися учредителями хозяйственных товариществ и акционерами, а также членами производственных кооперативов, – следует из исследования.

В отраслевом разрезе большинство пенсионеров – 73%, или 51,3 тыс. человек – были заняты в сфере агропромышленного комплекса. Также были отмечены оптовая торговля, ретейл, авторемонт и транспортно-логистическая сфера.

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