10:35 18.04.2022
Появилось видео смертельной аварии на трассе Капшагай – Баканас
Фото: Zakon.kz
ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 17 апреля около 12:00 на 35-м км автодороги Капшагай – Баканас. На месте происшествия погиб один человек и трое пострадали, передает Zakon.kz.
По предварительной версии, ДТП спровоцировано 80-летним водителем Volkswagen Golf, который при обгоне допустил столкновение со встречно идущим Mitsubishi Galant, а затем он столкнулся с Volkswagen Jetta, двигавшимся в попутном направлении. Пресс-служба ДП Алматинской области
В результате дорожной аварии на месте происшествия погиб один человек и трое пострадали. Они были госпитализированы.
По факту ДТП начато расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы.