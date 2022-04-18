Появилось видео смертельной аварии на трассе Капшагай – Баканас

По предварительной версии, ДТП спровоцировано 80-летним водителем Volkswagen Golf, который при обгоне допустил столкновение со встречно идущим Mitsubishi Galant, а затем он столкнулся с Volkswagen Jetta, двигавшимся в попутном направлении. Пресс-служба ДП Алматинской области

В результате дорожной аварии на месте происшествия погиб один человек и трое пострадали. Они были госпитализированы.

По факту ДТП начато расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы.