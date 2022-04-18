Более 3,5 тыс. человек уехали из Казахстана за два месяца

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 87,3%, выбывших – 79,2% от общего числа мигрантов. Бюро национальной статистики

Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: городах Нур-Султане (5447 человек), Алматы (5734 человека), Шымкенте (776 человек) и Мангистауской области (7 человек).