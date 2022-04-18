10:54 18.04.2022
Более 3,5 тыс. человек уехали из Казахстана за два месяца
Фото: Zakon.kz
По данным органов миграционной службы, в январе-феврале 2022 года из Казахстана уехали 3520 человек, а прибыли в страну 2869 человек, сообщает Zakon.kz.
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 87,3%, выбывших – 79,2% от общего числа мигрантов.Бюро национальной статистики
Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%.
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: городах Нур-Султане (5447 человек), Алматы (5734 человека), Шымкенте (776 человек) и Мангистауской области (7 человек).