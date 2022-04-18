В Казахстане сократилось число поставленных на учет автомобилей

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это меньше на 6,7%. Так, по состоянию на 1 марта 2022 года в Республике Казахстан общее количество зарегистрированных легковых автомобилей достигло 3 млн 826 тыс. единиц. Бюро национальной статистики

В настоящее время в стране используется 92 810 авто старше 10 лет, 23 072 авто возрастом от семи до 10 лет, автомобилей не более трех лет зарегистрировано 19 555 единиц. 85,8% из них используют в качестве топлива бензин.

При этом за два указанных месяца было зарегистрировано 1801 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадало 2693 человека. По сравнению с прошлым годом аварийность увеличилась на 1,9%.

По состоянию на 1 марта страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности была осуществлена 13 431 страховая выплата на сумму 6,6 млрд тенге.