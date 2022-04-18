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12:00 18.04.2022

Метеорологи рассказали о предстоящих магнитных бурях

магнитные бури, здоровье Фото: pexels
Магнитные бури негативно влияют на самочувствие некоторых людей, особенно на гипертоников. Во второй половине апреля землян ждут еще несколько геомагнитных явлений, пишет Zakon.kz.

Российские метеорологи сообщили, что 19 апреля жителей нашей планеты ждет магнитная буря, которая завершится к вечеру 21 апреля. Сила активности бури ожидается до четырех баллов. Она будет влиять на метеозависимых людей чуть меньше, чем обычно, пишет «МК».

Также буря ожидается в вечернее время с 22 апреля до 23 апреля, с силой активности до четырех баллов.

Последняя магнитная буря месяца прогнозируется на время с полуночи 27 апреля до полуночи 29 апреля. Это самое опасное время для чувствительных к погоде людей. Геоудары будут колебаться от трех до четырех баллов и наоборот – с четырех до трех баллов.

Анастасия Жданова
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