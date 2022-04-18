Метеорологи рассказали о предстоящих магнитных бурях

Российские метеорологи сообщили, что 19 апреля жителей нашей планеты ждет магнитная буря, которая завершится к вечеру 21 апреля. Сила активности бури ожидается до четырех баллов. Она будет влиять на метеозависимых людей чуть меньше, чем обычно, пишет «МК».

Также буря ожидается в вечернее время с 22 апреля до 23 апреля, с силой активности до четырех баллов.

Последняя магнитная буря месяца прогнозируется на время с полуночи 27 апреля до полуночи 29 апреля. Это самое опасное время для чувствительных к погоде людей. Геоудары будут колебаться от трех до четырех баллов и наоборот – с четырех до трех баллов.