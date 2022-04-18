Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ

В матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Норвич Сити» – 3:2, где Роналду оформил хет-трик, который стал для португальца 60-м в его профессиональной карьере.

На счету форварда к данному моменту 50 хет-триков на клубном уровне и еще 10 в составе сборной Португалии.

Cristiano Ronaldo is the first player aged 36 or over to score 15+ goals in a single Premier League season.



Father Time stops for n̶o̶ one. pic.twitter.com/3hZj7DdFGm April 16, 2022

Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года и сыграл в 25 матчах АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал три паса. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров АПЛ нынешнего сезона.

После победы над «Норвичем» манкунианцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, в их активе 54 очка. 20 апреля команда Роналду сыграет на выезде с «Ливерпулем».

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