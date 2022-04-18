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11:50 18.04.2022

Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ

рекорд, футбол, АПЛ Фото: Instagram.com/cristiano
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым игроком в возрасте 36 лет, который забил 15 голов за сезон в английском первенстве, сообщает Zakon.kz.

В матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Норвич Сити» – 3:2, где Роналду оформил хет-трик, который стал для португальца 60-м в его профессиональной карьере.

На счету форварда к данному моменту 50 хет-триков на клубном уровне и еще 10 в составе сборной Португалии.

Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года и сыграл в 25 матчах АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал три паса. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров АПЛ нынешнего сезона.

После победы над «Норвичем» манкунианцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, в их активе 54 очка. 20 апреля команда Роналду сыграет на выезде с «Ливерпулем».

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