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Законодательство РК
12:07 18.04.2022

В МВД рассказали, как обеспечат безопасность детей в школах

Школа, дети, безопасность, МВД РК Фото: Zakon.kz
Разработанная дорожная карта на 2021-2022 годы существенно снизит количество противоправных действий к детям. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин, передает корреспондент Zakon.kz.

Министерством образования и науки совместно с МВД и другими госорганами разработана Дорожная карта по обеспечению безопасности обучающихся в организациях образования всех уровней на 2021-2022 годы, в которую включены ряд мер:

  • подключение систем видеонаблюдения организаций образования к Центрам оперативного управления органов полиции;

  • обеспечение безопасности объектов образования, расположенных в городской местности силами лицензированных охранных организаций;

  • проведению в школах учебных практических тренировок при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы совершения акта терроризма;

  • включена норма об обязательном систематическом рассмотрении вопросов обеспечения безопасности детей в организациях образования на заседаниях акиматов.

Проводимая работа существенно повлияет на обеспечение безопасности в учебных заведениях и сведет к минимуму количество противоправных действий среди учащихся.Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин

Замначальника напомнил, что Минобразования совместно с акиматами проводится работа по технической укрепленности школ, а именно - установка «тревожных кнопок», видеонаблюдения, сигнализации, вводится контрольно-пропускная система, включающая турникеты и системы электронного допуска.

По словам Жуманалина, на сегодня большинство организаций образования отнесены к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении, поэтому в марте этого года утверждена специальная инструкция по организации антитеррористической защиты образовательных учреждений.

МВД совместно с МОН для учебных заведений были утверждены требования к системам видеонаблюдения, обозначены места их установки, сроки хранения видеоданных, предусмотрена интеграция с системами видеонаблюдения ЦОУ. Акиматами уже проведена работа по полному оснащению школ такими системами. Сейчас продолжается работа по увеличению количества камер видеонаблюдения, - резюмировал замначальника.

Айша Тулеубекова
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