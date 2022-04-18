В МВД рассказали, как обеспечат безопасность детей в школах

Министерством образования и науки совместно с МВД и другими госорганами разработана Дорожная карта по обеспечению безопасности обучающихся в организациях образования всех уровней на 2021-2022 годы, в которую включены ряд мер:

подключение систем видеонаблюдения организаций образования к Центрам оперативного управления органов полиции;

обеспечение безопасности объектов образования, расположенных в городской местности силами лицензированных охранных организаций;

проведению в школах учебных практических тренировок при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы совершения акта терроризма;

включена норма об обязательном систематическом рассмотрении вопросов обеспечения безопасности детей в организациях образования на заседаниях акиматов.

Проводимая работа существенно повлияет на обеспечение безопасности в учебных заведениях и сведет к минимуму количество противоправных действий среди учащихся. Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин

Замначальника напомнил, что Минобразования совместно с акиматами проводится работа по технической укрепленности школ, а именно - установка «тревожных кнопок», видеонаблюдения, сигнализации, вводится контрольно-пропускная система, включающая турникеты и системы электронного допуска.

По словам Жуманалина, на сегодня большинство организаций образования отнесены к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении, поэтому в марте этого года утверждена специальная инструкция по организации антитеррористической защиты образовательных учреждений.