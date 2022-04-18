Диагноз «гемофилия»: врачи назвали способ выжить

Гемофилия – редкое тяжелое генетическое заболевание, передающееся по наследству.

Чаще всего им болеют мужчины, а женщины являются носителями, поэтому передается оно от матери к сыну. При гемофилии у человека с рождения отсутствуют VIII и IX факторы свертывания крови, из-за чего отмечается повышенная кровоточивость. Заболевание почти во всех случаях распознается с детства, у ребенка появляется кровоточивость при прорезывании зубов, каких-либо вмешательствах, гематомы при незначительных падениях. Врачи-гематологи гематологического отделения ГКБ №7 Алматы

Еще 100 лет назад считалось, что человек, страдающий гемофилией, может умереть от любого пореза или ушиба, поскольку может потерять много крови. В связи с этим пациенты часто не доживали и до подросткового возраста.

Сегодня страдающим гемофилией прописывают специальное домашнее лечение, поэтому они могут жить довольно долго. Более того, им даже делают операции при необходимости.