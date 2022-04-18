13:11 18.04.2022
Диагноз «гемофилия»: врачи назвали способ выжить
Фото: Пресс-служба ГКБ№7 Алматы
В Казахстане насчитывается около 1200 больных гемофилией. Как вовремя распознать заболевание и можно ли с ним ложиться на операционный стол, узнал корреспондент Zakon.kz.
Гемофилия – редкое тяжелое генетическое заболевание, передающееся по наследству.
Чаще всего им болеют мужчины, а женщины являются носителями, поэтому передается оно от матери к сыну. При гемофилии у человека с рождения отсутствуют VIII и IX факторы свертывания крови, из-за чего отмечается повышенная кровоточивость. Заболевание почти во всех случаях распознается с детства, у ребенка появляется кровоточивость при прорезывании зубов, каких-либо вмешательствах, гематомы при незначительных падениях. Врачи-гематологи гематологического отделения ГКБ №7 Алматы
Еще 100 лет назад считалось, что человек, страдающий гемофилией, может умереть от любого пореза или ушиба, поскольку может потерять много крови. В связи с этим пациенты часто не доживали и до подросткового возраста.
Сегодня страдающим гемофилией прописывают специальное домашнее лечение, поэтому они могут жить довольно долго. Более того, им даже делают операции при необходимости.
Подготовка к операции обычно идет около двух недель. Мы обеспечиваем заместительную поддержку необходимым фактором свертывания пациенту на всех этапах оперативного вмешательства. Рассчитываем необходимую дозу препарата, контролируем лабораторные показатели гемостаза, что способствует успешному проведению операции. Врачи-гематологи гематологического отделения ГКБ №7 Алматы