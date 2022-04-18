15:21 18.04.2022
МИД Казахстана: Наше посольство продолжает работать во Львове
Фото: t.me/KZembassyinUKR
В Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли информацию о том, что посольство РК в Украине вернулось в Киев, передает Zakon.kz.
Данная информация появилась в одном из telegram-каналов.
Посольство Казахстана в Украине вернулось в Киев. Казахстанское дипломатическое представительство расположилось в прежней локации по адресу: ул. Ильенко, 26, – говорится в сообщении.
В марте из-за ситуации в Украине дипломатическое представительство Казахстана временно передислоцировалось из Киева во Львов.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием во внешнеполитическое ведомство.
Наше посольство продолжает работать во Львове. В Киев был направлен один из сотрудников для обеспечения охраны здания посольства и ухода за ним.Пресс-служба МИД РК