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Законодательство РК
15:21 18.04.2022

МИД Казахстана: Наше посольство продолжает работать во Львове

рк, посольство, украина, возвращение, мид, комментарий Фото: t.me/KZembassyinUKR
В Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли информацию о том, что посольство РК в Украине вернулось в Киев, передает Zakon.kz.

Данная информация появилась в одном из telegram-каналов.

Посольство Казахстана в Украине вернулось в Киев. Казахстанское дипломатическое представительство расположилось в прежней локации по адресу: ул. Ильенко, 26, – говорится в сообщении.

В марте из-за ситуации в Украине дипломатическое представительство Казахстана временно передислоцировалось из Киева во Львов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием во внешнеполитическое ведомство.

Наше посольство продолжает работать во Львове. В Киев был направлен один из сотрудников для обеспечения охраны здания посольства и ухода за ним.Пресс-служба МИД РК
Динара Халдарова
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