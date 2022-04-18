МИД Казахстана: Наше посольство продолжает работать во Львове

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Посольство Казахстана в Украине вернулось в Киев. Казахстанское дипломатическое представительство расположилось в прежней локации по адресу: ул. Ильенко, 26, – говорится в сообщении.

В марте из-за ситуации в Украине дипломатическое представительство Казахстана временно передислоцировалось из Киева во Львов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием во внешнеполитическое ведомство.