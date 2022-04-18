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15:41 18.04.2022

ДТП в Алматы: мотоциклиста отбросило на тротуар

Алматы, ДТП, мотоцикл, авто Фото: Zakon.kz
На пересечении улиц Рыскулова — Лобачевского водитель такси столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклиста отбросило на тротуар, передает Zakon.kz.

По проспекту Рыскулова в восточном направлении двигалось такси Kia Riо. Следом за ним следовал мотоцикл Aprilia. Таксист начал совершать правый поворот на улицу Лобачевского, как вдруг в его дверь на полном ходу врезался мотоциклист.

Алматы

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП мотоциклиста отбросило на тротуар, а его мотоцикл задымился. Очевидцы не дали транспорту воспламениться и потушили его. Пострадавшего мотоциклиста с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Алматы

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.

Ирина Лукичева
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