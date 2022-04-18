ДТП в Алматы: мотоциклиста отбросило на тротуар

По проспекту Рыскулова в восточном направлении двигалось такси Kia Riо. Следом за ним следовал мотоцикл Aprilia. Таксист начал совершать правый поворот на улицу Лобачевского, как вдруг в его дверь на полном ходу врезался мотоциклист.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП мотоциклиста отбросило на тротуар, а его мотоцикл задымился. Очевидцы не дали транспорту воспламениться и потушили его. Пострадавшего мотоциклиста с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.