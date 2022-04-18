К просмотру обязательно: лучшие спортивные события недели

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

20 апреля, 1:00

Открывает 30-й тур Английской Премьер-лиги противостояние топовых клубов «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Под надежным руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» стабильно занимает лидерские строчки в самых крупных турнирах. Напоминаем, «красные» уже взяли Кубок лиги, вышли в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов. В АПЛ клуб уверенно держится на второй строчке таблицы, отставая от «Манчестер Сити» всего на одно очко. Один неверный шаг и разрыв увеличится, поэтому мотивации «красным» в оставшихся матчах не занимать.

«Манчестер Юнайтед», тем временем, с переменным успехом добрался до пятой строчки. В этом месяце «дьяволам» удалось вырвать только одну победу против «Норвича» хет-триком от Криштиану Роналду. Цель команды — Топ-4. Удастся ли им набрать очки за счет «Ливерпуля»? Сомнительно, но в АПЛ случается и не такое.

Линия от Parimatch:

П1 – 1.42, Х – 5.10, П2 – 7.50

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт

24 апреля, 2:55

Легендарный по всем меркам боксерский поединок Фьюри (31–0–1) и Уайта (28–2) за чемпионский пояс WBC просто нельзя пропустить. Всего за три часа после начала продажи билетов 85 тыс. из 90 тыс. мест были раскуплены, что послужило поводом расширить вместимость стадиона до 100 тыс. человек. На данный момент продано уже 94 тыс. — рекордное количество болельщиков во время боксерского поединка в XXI веке.

33-летний Фьюри по прозвищу Цыганский король остается непобежденным чемпионом WBC и по всем параметрам сохраняет пиковую форму, что делает его всеобщим фаворитом. В прошлом году Фьюри эффектно завершил трилогию поединков с Деонтеем Уайлдером, сохранив свой титул. Диллиан Уайт был не первым выбором для Фьюри, который выразил желание сразиться с Александром Усиком, но в итоге ему пришлось согласиться.

Для Уайта этот бой значит куда больше с точки зрения карьеры, но и для Короля он может стать символическим. Фьюри заявил, что решил завершить карьеру после встречи с Уайтом. Вполне возможно, это последний шанс для фанатов бокса увидеть неповторимое выступление Фьюри.

Линия от Parimatch:

П1 – 1.16, Х – 23.00, П2 – 5.00

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