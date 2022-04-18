В Нур-Султане зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ из-за пожаров

В Нур-Султане 18 апреля наблюдался густой смог, посты экологического мониторинга РГП «Казгидромет» зафиксировали следующие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК;

по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1-2,2 ПДК;

по РМ-10 (пыль): семь случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК;

по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК;

по диоксиду азота: 53 случая превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК.

По данным РГП «Казгидромет», наиболее загрязнены диоксидом азота район поста №5 (пр. Туран 2/1), сероводородом – район поста №8 (мкр. Коктал), РМ2,5 – район поста №6 (ул. Акжол) и №7 (ул. Туркестан).

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Нур-Султане ведется на 10 стационарных постах, из них шесть – автоматические и четыре – ручного отбора проб.

По карте NASA 16-17 апреля наблюдались очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данные пожары могли оказать влияние на задымление, наблюдаемое сегодня в столице.

Фото: РГП «Казгидромет»,

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Нур-Султане ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно дождь, 18, 20-21 апреля ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до +5…+7°C, днем – понижение температуры от +15…+17°C до +10…+12°C.