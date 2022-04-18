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15:51 18.04.2022

В Нур-Султане зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ из-за пожаров

нур-султан, пожары, загрязняющие вещества, пдк, превышение, казгидромет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
О причинах запаха дыма в Нур-Султане рассказали в РГП «Казгидромет». По данным синоптиков, на задымление в столице могли повлиять очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане 18 апреля наблюдался густой смог, посты экологического мониторинга РГП «Казгидромет» зафиксировали следующие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ:

  • по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК;

  • по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1-2,2 ПДК;

  • по РМ-10 (пыль): семь случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК;

  • по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК;

  • по диоксиду азота: 53 случая превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК.

По данным РГП «Казгидромет», наиболее загрязнены диоксидом азота район поста №5 (пр. Туран 2/1), сероводородом – район поста №8 (мкр. Коктал), РМ2,5 – район поста №6 (ул. Акжол) и №7 (ул. Туркестан).

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Нур-Султане ведется на 10 стационарных постах, из них шесть – автоматические и четыре – ручного отбора проб.

По карте NASA 16-17 апреля наблюдались очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данные пожары могли оказать влияние на задымление, наблюдаемое сегодня в столице.

нур-султан, пожары, загрязняющие вещества, пдк, превышение, казгидромет

Фото: РГП «Казгидромет»,

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Нур-Султане ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно дождь, 18, 20-21 апреля ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до +5…+7°C, днем – понижение температуры от +15…+17°C до +10…+12°C.

Динара Халдарова
Казгидромет Нур-Султан
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