Трус, Хмырь, Миша Бальзаминов —105 лет со дня рождения Георгия Вицина

Фильм «Запасной игрок» принес актеру популярность в роли молодого 25-летнего футболиста Васи Веснушкина. На тот момент самому Георгию Михайловичу было уже 37 лет.

Интересные факты биографии Георгия Вицина:

Дело в том, что артист выглядел очень молодо, потому что вел здоровый образ жизни, он не пил, не курил и не употреблял в пищу мяса и занимался йогой.

И видимо по этой причине ему часто выпадало исполнять героев, которые значительно моложе себя.

За ним закрепился необычный актерский парадокс: в молодости актеру доставались роли почетных возрастов, а в зрелом приходилось играть молодых юношей.

Когда Вицину было 47 лет он исполнил роль двадцатилетнего Миши Бальзаминова в киноленте «Женитьба Бальзаминова».

Фото: instagram/georgyvitsin

В биографии актера есть некоторые расхождения

В 36 лет актер блестяще исполнил роль деда Мусия в картине

По некоторым данным Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года на территории Финляндии — в городе Териоки, который сейчас называется Зеленогорск.

Но по другим сведениям Вицин родился 23 апреля 1918 года в Петрограде.

Оказалось, чтобы Георгия Вицина приняли в актерскую студию, его мама записала, что он родился годом позже.

В 1967 году Леонид Гайдай приступил к съемкам «Кавказская пленница».

По легенде, шутки и трюки для фильма придумывала вся съемочная группа, в том числе и звездная троица Вицин, Моргунов и Никулин. Кадр, где троица Трус, Балбес и Бывалый становится перед движущейся машиной, приписывают именно Вицину.

Кстати, Георгий Вицин сыграл Труса семь раз.

Вицину часто приходилось играть пьяниц, хотя в жизни актер не пил. На съемках «Кавказской пленницы» Вицину пришлось выпить кружку настоящего пива.

Фото: instagram/georgyvitsin

Всего Георгий Вицин сыграл более чем в 100 фильмах.

Рисование и животные, были излюбленными хобби артиста. Он рисовал карикатуры на знакомых, пробовал лепить скульптуры, писать картины.

В таких как: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Деловые люди», «Женитьбе Бальзаминова», «Двенадцатая ночь», «Старая, старая сказка» и «Джентльменах удачи».

Кроме того, он озвучивал мультфильмы и художественные ленты, участвовал в радиоспектаклях.

Последний раз актер выходил на съемочную площадку в 1994 году: он сыграл в комедии «Несколько любовных историй» Андрея Бенкендорфа и криминальном боевике с элементами мистики «Хаги-Траггер» Эльдора Уразбаева.

Георгий Вицин скончался в 2001 году. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.