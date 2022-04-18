Трус, Хмырь, Миша Бальзаминов —105 лет со дня рождения Георгия Вицина
Фильм «Запасной игрок» принес актеру популярность в роли молодого 25-летнего футболиста Васи Веснушкина. На тот момент самому Георгию Михайловичу было уже 37 лет.
Интересные факты биографии Георгия Вицина:
Дело в том, что артист выглядел очень молодо, потому что вел здоровый образ жизни, он не пил, не курил и не употреблял в пищу мяса и занимался йогой.
И видимо по этой причине ему часто выпадало исполнять героев, которые значительно моложе себя.
За ним закрепился необычный актерский парадокс: в молодости актеру доставались роли почетных возрастов, а в зрелом приходилось играть молодых юношей.
Когда Вицину было 47 лет он исполнил роль двадцатилетнего Миши Бальзаминова в киноленте «Женитьба Бальзаминова».
Фото: instagram/georgyvitsin
В биографии актера есть некоторые расхождения
По некоторым данным Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года на территории Финляндии — в городе Териоки, который сейчас называется Зеленогорск.
Но по другим сведениям Вицин родился 23 апреля 1918 года в Петрограде.
Оказалось, чтобы Георгия Вицина приняли в актерскую студию, его мама записала, что он родился годом позже.
В 1967 году Леонид Гайдай приступил к съемкам «Кавказская пленница».
По легенде, шутки и трюки для фильма придумывала вся съемочная группа, в том числе и звездная троица Вицин, Моргунов и Никулин. Кадр, где троица Трус, Балбес и Бывалый становится перед движущейся машиной, приписывают именно Вицину.
Кстати, Георгий Вицин сыграл Труса семь раз.
Вицину часто приходилось играть пьяниц, хотя в жизни актер не пил. На съемках «Кавказской пленницы» Вицину пришлось выпить кружку настоящего пива.
Фото: instagram/georgyvitsin
Всего Георгий Вицин сыграл более чем в 100 фильмах.
В таких как: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Деловые люди», «Женитьбе Бальзаминова», «Двенадцатая ночь», «Старая, старая сказка» и «Джентльменах удачи».
Кроме того, он озвучивал мультфильмы и художественные ленты, участвовал в радиоспектаклях.
Последний раз актер выходил на съемочную площадку в 1994 году: он сыграл в комедии «Несколько любовных историй» Андрея Бенкендорфа и криминальном боевике с элементами мистики «Хаги-Траггер» Эльдора Уразбаева.
Георгий Вицин скончался в 2001 году. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.