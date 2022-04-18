Побережье реки Есиль украсил новый изысканный дом

Проект состоит из двух 19- и 22-этажных блоков, а с его окон открывается живописная панорама на величественную реку Ишим.

Фасад выполнен из фибробетонных панелей, наружные стены – из газоблока, а межквартирные перегородки – из керамического кирпича, что улучшает шумоизоляцию квартир. Технология монтажа фасада на объекте является уникальной и сложной: сначала строители смонтировали панели, а затем произвели кладку стен, утепление, монтаж окон и витражей.

Фото: BI Group

Для жителей предусмотрены коворкинг, большая детская игровая комната и кардиокомната, в которой можно заняться фитнесом. Во дворе ЖК установлены две инсталляции в виде башен с часами и сквозная арка, через которую можно пройти из одной дворовой части в другую. Во дворах установлены площадки в экостиле. Яркой «фишкой» дома является 8-метровая фигура крылатого коня Пегаса золотистого цвета, установленная на кровле дома. Дамир Акылтаев, главный инженер проекта Esil Riverside

Фото: BI Group

Высота потолков в квартирах – 3 м, а дверных проемов – 2,3 м. Установлены увеличенные окна от немецкого производителя Schüco. Также в каждых апартаментах предусмотрены электронные замки и базовый пакет умного дома.

Данная система управления включает в себя датчики, управляющие элементы и исполнительные устройства – все эти инновации существенно упрощают жизнь клиентам.

В базовый пакет входят охранная сигнализация, управление освещением, включение света по датчику движения, датчики протечки воды, задымления и дистанционный контроль при помощи планшета или смартфона.

Фото: BI Group

Мы приобрели 4-комнатную квартиру. К своей мечте мы шли не быстро, но уверенно. Нам очень нравится расположение: до набережной – практически рукой подать, и парк рядом. BI Group оправдал все наши ожидания, мы очень рады, что остановили свой выбор на Esil Riverside, – поделился новосел ЖК.

На текущий момент во второй очереди проекта еще остались трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 107 кв. м. Чтобы узнать детали и условия приобретения жилья, обращайтесь в отделы продаж BI Group или звоните по короткому номеру 360.