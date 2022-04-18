Специалисты рассказали, как продлить работу батареи ноутбука

Как сообщает Cnews, в первую очередь, нужно проверить ноутбук на наличие предустановленного приложения для ухода за аккумуляторной батареей от изготовителя, оно может называться Battery Health Charging или др.

Автоматический контроль заряда работает в трех режимах: максимальный срок «жизни» аккумулятора (зарядка до 60%);

сбалансированный режим (до 80%);

максимальный заряд (до 100%).

Как отмечают специалисты, самый благоприятный режим сбалансированного питания – при зарядке аккумулятора до 60%. При его соблюдении зарядка прослужит дольше, но разряжаться ноутбук будет намного быстрее.

Если предустановленного приложения нет в ноутбуке, и при этом на сайте изготовителя оно тоже отсутствует, можно воспользоваться программным обеспечением от сторонних разработчиков.

Подобный софт, как правило, отслеживает уровень заряда и состояние батареи, а также переключает нужные режимы электропитания. Примеры бесплатных приложений для ухода за аккумулятором: BatteryInfoView, BatteryBar, BatteryCare.

Специалисты перечислили несколько советов по уходу за несъемным аккумулятором ноутбука:

регулярно очищать ноутбук от пыли, обращая особое внимание на вентиляторы, радиаторы, вентиляционные отверстия;

выключать ноутбук на ночь;

не злоупотреблять высоким разрешением экрана и высокой яркостью. Оба эти параметра напрямую влияют на скорость разрядки АКБ;

чаще использовать гибернацию, чем спящий режим.

Гибернацией называют энергосберегающий режим операционной системы компьютера, позволяющий сохранять содержимое оперативной памяти на энергонезависимое устройство хранения данных перед выключением питания. В отличие от ждущего режима, при использовании гибернации подача электроэнергии полностью прекращается.

Кроме того, если не планируете долго работать на ноутбуке, рекомендуется разряжать его батарею до 40%.

Один из методов сохранения аккумулятора – это вовремя отключать неиспользуемые устройства, такие как внешняя веб-камера, HDD-USB и коммуникационные сервисы (используйте Bluetooth и Wi-Fi только при необходимости). Также важно отключать неиспользуемые приложения, а в автозагрузке – все, без чего можно обойтись.

Важное правило: не оставлять ноутбук под солнечными лучами, а также в помещении с высокой влажностью. Держите технику подальше от нагревательных приборов.