Огорчен этим фактом — Лукашенко о задержании своего лечащего врача

Как отмечает издание «Белта», на встрече шла речь об уголовном деле в отношении врачей-ортопедов, которые обвиняются во взятках. Лукашенко заявил, что сам контролировал «ход этой операции».

На сегодня 35 человек задержаны. И уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть, – отметил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, задержанные «подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, и прилично за это от иностранцев получали взятки». У некоторых, по словам Лукашенко, по 300 тыс., по 650 тыс. евро при обысках обнаружили только дома.

Печально, что туда попал и лечащий «врач президента», который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон – он един для всех, – подчеркнул глава Беларуси.

Лукашенко обратился к главам ведомств с вопросом, «что мы будем делать с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции».

Но когда они собираются в ресторане, напиваются и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки (естественно, под камеру), и когда мне это докладывают – какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше, – отметил президент.

Еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. Всего фигурантами дела по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» стали более 60 человек.