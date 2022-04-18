Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:42 18.04.2022

Огорчен этим фактом — Лукашенко о задержании своего лечащего врача

президент, врач, задержание, КГБ Фото: president.gov.by
В Беларуси по обвинению в коррупции задержан врач, обследовавший Александра Лукашенко. Об этом президент заявил на встрече с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем КГБ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание «Белта», на встрече шла речь об уголовном деле в отношении врачей-ортопедов, которые обвиняются во взятках. Лукашенко заявил, что сам контролировал «ход этой операции».

На сегодня 35 человек задержаны. И уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть, – отметил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, задержанные «подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, и прилично за это от иностранцев получали взятки». У некоторых, по словам Лукашенко, по 300 тыс., по 650 тыс. евро при обысках обнаружили только дома.

Печально, что туда попал и лечащий «врач президента», который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон – он един для всех, – подчеркнул глава Беларуси.

Лукашенко обратился к главам ведомств с вопросом, «что мы будем делать с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции».

Но когда они собираются в ресторане, напиваются и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки (естественно, под камеру), и когда мне это докладывают – какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше, – отметил президент.

Еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. Всего фигурантами дела по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» стали более 60 человек.

Анастасия Московчук
Лукашенко Александр Беларусь
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
Введены ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана
17.04.2022
Таяние ледников: спасатели оценили ситуацию в алматинских горах
17.04.2022
Еще две медали завоевали казахстанские гимнастки на Кубке мира
17.04.2022
Пенсионер убил спасателя в Московской области
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все