Молодые ученые обсудили актуальные вопросы развития юридической науки

В работе приняли участие отечественные и зарубежные ученые-правоведы, руководители ведомственных образовательных учреждений, практикующие юристы, специалисты различных отраслей права.

Участников форума приветствовал первый проректор Академии Калиолла Сейтенов. Отмечая роль современной науки в становлении государства, он подчеркнул, что наука — важнейший национальный ресурс. Наука стоит на страже государственных интересов, помогает решать многие глобальные проблемы современного мира. Каждый ученый своим трудом вносит неоценимый вклад в будущее страны.

На пленарном заседании перед собравшимися выступили иностранные гости — начальник Академии управления МВД России Андрей Конев, заместитель начальника Академии Генпрокуратуры Узбекистана Уйгун Нигмаджанов, проректор Московской академии Следственного комитета РФ Дмитрий Алехин, заместитель начальника Волгоградской академии МВД РФ Алексей Алексеев.

Из числа отечественных представителей с приветственным словом выступили председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования и науки Казахстана Еламан Айбульдинов, председатель Совета по науке при Фонде Назарбаева Ермек Токтаров.

Обсуждение темы дня прошло в трех панельных сессиях: «Теоретические и практические аспекты применения уголовного законодательства», «Теоретические и практические аспекты применения уголовно-процессуального законодательства», «Состояние и перспективы развития правоприменительной практики международного, гражданского и административного законодательства».

В дискуссиях приняли участие известные ученые и эксперты. Большой интерес вызвал доклад заведующего отделом Научно-исследовательского института Университета прокуратуры России Кирилла Камчатова, посвященный вопросам реализации доступа потерпевших к правосудию.

В секциях выступили молодые ученые из Казахстана, России, Молдовы и Узбекистана.

Спикеры затронули актуальные вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной практики, а также международного правового обеспечения правоохранительной деятельности.

По итогам конференции выработаны рекомендации по дальнейшему развитию научно-исследовательской политики правоохранительных органов, проведению фундаментальных и прикладных межведомственных изысканий. Также в рамках форума подведены итоги конкурса научных статей.