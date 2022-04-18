SC Qazaqstan стал чемпионом республики по баскетболу

В нынешнем чемпионате принимали участие 10 команд, а сам турнир прошел в шесть туров и три круга. Команды провели по 27 игр – 135 матчей в общем, а призеры не были известны до самого последнего игрового дня. В итоге победителем чемпионата стала алматинская дружина – SC Qazaqstan, 24 победы и три поражения, передает пресс-служба НФБ.

Фото: nbf.kz

Необходимо отметить, алматинцы дебютировали на данном турнире именно в этом сезоне и сразу же стали чемпионами. Они с самого начала чемпионата заявили о себе как об одном из фаворитов и абсолютно оправдали это звание.

Серебряные медали достались БК «Шымкент», южане обыграли одного из основных конкурентов, петропавловский «Барс», в самой последней игре турнира – 85:77. Североказахстанцы довольствовались третьим местом.

SC Qazaqstan, помимо титула лучшей команды, также получил путевку в Национальную лигу.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.