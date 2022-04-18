17:12 18.04.2022
Доллар подешевел на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 449,3 тенге, снизившись сразу на 5,15 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,6 тенге (-0,07), объем торгов – 575 млн рублей.
Торгов по китайскому юаню не было.
Курс евро установлен Нацбанком в 491,25 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-454 тенге, евро – по 481-493 тенге, российские рубли – по 5,15-5,45 тенге.