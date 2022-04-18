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17:12 18.04.2022

Доллар подешевел на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 449,3 тенге, снизившись сразу на 5,15 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,6 тенге (-0,07), объем торгов – 575 млн рублей.

Торгов по китайскому юаню не было.

Курс евро установлен Нацбанком в 491,25 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-454 тенге, евро – по 481-493 тенге, российские рубли – по 5,15-5,45 тенге.

Лариса Черненко
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