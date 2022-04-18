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Законодательство РК
17:17 18.04.2022

Алматинец с племянником грабили АЗС, чтобы погасить автокредит

алматинская область, азс, разбой, автокредит Фото: Zakon.kz
В Алматинской области полиция задержала преступный дуэт – таксиста с племянником, которых подозревают в разбойном налете на пять автозаправочных станций. В свое оправдание подозреваемые заявили, что добытые разбоем деньги пошли на оплату автокредита, передает Zakon.kz.
15 апреля в Алматы и пригороде неизвестные лица совершили пять вооруженных нападений на АЗС. Преступники использовали ножи, передвигались на Toyota Camry 50 и намеренно выбирали мелкие автозаправки, где отсутствовала охрана. Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили номер японской иномарки.

ГРНЗ были от автомобиля Volkswagen Golf, принадлежащего военнослужащему из Алматы. Проверив и подтвердив его алиби, мы установили, что подозреваемые похитили номерной знак у припаркованной машины, а затем вернулись и вновь прикрепили ГРНЗ к ее бамперу.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве уточнили, что разбойные нападения были совершены на АЗС в Алматы, Илийском и Карасайском районах.

В качестве подозреваемых задержаны 34-летний житель Алматы и его 23-летний племянник. В своих показаниях мужчина пояснил, что таксовал, занимаясь частным извозом на купленной в кредит автомашине. Добытая преступным путем наличность (около 300 тыс. тенге) пошла на погашение банковского долга.Пресс-служба ДП Алматинской области

Оба задержанных помещены под стражу. Расследование по факту проводится по ст. 192 УК РК «Разбой».

Динара Халдарова
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