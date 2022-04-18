Глава Ирана пригрозил нанести удар по центру Израиля

Как сообщает агентство IRNA, об этом президент заявил во время парада в честь Дня национальной армии.

Если вы стремитесь к нормализации отношений со странами региона, будьте осторожны – даже малейшие ваши движения не будут скрыты от наших вооруженных сил, разведки и сил безопасности. В случае малейшего шага израильского режима против иранского народа центр Израиля станет целью армии Ирана. Президент Исламской Республики Иран

Глава страны отметил, что иранские военные «ориентированы на духовность» и готовы к человеческим потерям, поддерживая всех угнетенных людей в мире.

Ибрахим Раиси подчеркнул, что страна победила режим бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и всех, кто поддерживал его во время войны с Ираном, и предрек полный провал тем, кто стремится к конфронтации с республикой.

Стоит отметить, конфликт между Ираном и Израилем длится с 1940-х годов, с того момента, когда началось противодействие Ирана плану раздела Палестины и принятию Израиля в ООН.