Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:52 18.04.2022

Глава Ирана пригрозил нанести удар по центру Израиля

Иран пригрозил нанести удар по центру Израиля Фото: pixabay
Армия Ирана нанесет удары по центру Израиля в случае его действий против иранского народа, пригрозил президент исламской республики Ибрахим Раиси, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает агентство IRNA, об этом президент заявил во время парада в честь Дня национальной армии.

Если вы стремитесь к нормализации отношений со странами региона, будьте осторожны – даже малейшие ваши движения не будут скрыты от наших вооруженных сил, разведки и сил безопасности. В случае малейшего шага израильского режима против иранского народа центр Израиля станет целью армии Ирана.Президент Исламской Республики Иран

Глава страны отметил, что иранские военные «ориентированы на духовность» и готовы к человеческим потерям, поддерживая всех угнетенных людей в мире.

Ибрахим Раиси подчеркнул, что страна победила режим бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и всех, кто поддерживал его во время войны с Ираном, и предрек полный провал тем, кто стремится к конфронтации с республикой.

Стоит отметить, конфликт между Ираном и Израилем длится с 1940-х годов, с того момента, когда началось противодействие Ирана плану раздела Палестины и принятию Израиля в ООН.

Оксана Житникова
Израиль Иран
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
Пенсионер убил спасателя в Московской области
17.04.2022
Крупный пожар пытаются потушить около столицы
17.04.2022
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
18.04.2022
Как изменятся полномочия президента Казахстана
18.04.2022
Главная Топ LIVE Все