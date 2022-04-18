Спанч Боб заговорил на казахском

Как отмечено на сайте аlmaty.tv, соответствующие договоренности были достигнуты еще в 2021 году.

По информации руководителя производственной службы АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова, казахстанские актеры дубляжа сейчас заняты на 11 мультипликационных фильмах: «Чупи и Дуду», «Робокар Поли», «Монстры», сказки, «Лиза и Тема» и многих других.

Перевод мультфильма на казахский язык был запущен в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и развития детского контента на государственном языке.

Передачи Nickelodeon транслируют в 70 странах мира на 22 языках.