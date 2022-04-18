Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:46 18.04.2022

Спанч Боб заговорил на казахском

Спанч Боб, мультфильм, дети, казахский язык Фото: instagram/nickelodeon
Nickelodeon начал трансляцию американского мультфильма «Спанч Боб Квадратные Штаны» на казахском языке. На сегодняшний день уже завершен дубляж 265 серий «Спанч Боба», передает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте аlmaty.tv, соответствующие договоренности были достигнуты еще в 2021 году.

По информации руководителя производственной службы АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова, казахстанские актеры дубляжа сейчас заняты на 11 мультипликационных фильмах: «Чупи и Дуду», «Робокар Поли», «Монстры», сказки, «Лиза и Тема» и многих других.

Перевод мультфильма на казахский язык был запущен в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и развития детского контента на государственном языке.

Передачи Nickelodeon транслируют в 70 странах мира на 22 языках.

Анастасия Жданова
Интересное Казахстан США
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
Пенсионер убил спасателя в Московской области
17.04.2022
Крупный пожар пытаются потушить около столицы
17.04.2022
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
18.04.2022
Как изменятся полномочия президента Казахстана
18.04.2022
Главная Топ LIVE Все