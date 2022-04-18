18:46 18.04.2022
Спанч Боб заговорил на казахском
Фото: instagram/nickelodeon
Nickelodeon начал трансляцию американского мультфильма «Спанч Боб Квадратные Штаны» на казахском языке. На сегодняшний день уже завершен дубляж 265 серий «Спанч Боба», передает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте аlmaty.tv, соответствующие договоренности были достигнуты еще в 2021 году.
Перевод мультфильма на казахский язык был запущен в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и развития детского контента на государственном языке.
По информации руководителя производственной службы АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова, казахстанские актеры дубляжа сейчас заняты на 11 мультипликационных фильмах: «Чупи и Дуду», «Робокар Поли», «Монстры», сказки, «Лиза и Тема» и многих других.
Передачи Nickelodeon транслируют в 70 странах мира на 22 языках.