Как правильно удалить родинку – мнение эксперта

Затем специалисты определяют биологию родинки, то есть злокачественное или доброкачественное это образование. Для этого обязательна консультация онколога.

Это обязательная процедура. Требуется его заключение. Мы не направляем к онкологу в случае лишь немеланоцитарных образований – папилломы, себорейные кератозы и остальные доброкачественные образования. В этом случае можно направить сразу на удаление к хирургу или сосудистому хирургу, зависит от диагноза. Врач-дерматолог Екатерина Рыбовалова

По словам доктора, с просьбой об удалении родинок, как правило, обращаются девушки. При этом чаще их волнует эстетика, а не какой-то физический дискомфорт.

Тем, у кого много родинок на теле, или если они расположены в местах трения об одежду, нижнее белье или ремень, рекомендуем раз в год проходить обследование. Смотреть в динамике за состоянием родинки, чтобы понимать, не растет ли она, не меняется ли ее цвет. Если количество родинок и их размер увеличиваются или усиливается их цвет – необходима консультация онколога или дерматолога. Ведь часто у нас бывает так, что человек пришел на обследование, чтобы удалить родинку, а мы выявляем рак. Особое внимание обращаем на родинки тех, кто часто загорает. Екатерина Рыбовалова