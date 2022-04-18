20:39 18.04.2022
Как правильно удалить родинку – мнение эксперта
Фото: pixabay
Врач-дерматолог Екатерина Рыбовалова cообщила, что в первую очередь человеку, который хочет удалить родинку, необходимо пройти дерматоскопию – это метод бесконтактной диагностики, который позволяет достоверно определить природу кожного образования, передает Zakon.kz.
Затем специалисты определяют биологию родинки, то есть злокачественное или доброкачественное это образование. Для этого обязательна консультация онколога.
Это обязательная процедура. Требуется его заключение. Мы не направляем к онкологу в случае лишь немеланоцитарных образований – папилломы, себорейные кератозы и остальные доброкачественные образования. В этом случае можно направить сразу на удаление к хирургу или сосудистому хирургу, зависит от диагноза. Врач-дерматолог Екатерина Рыбовалова
По словам доктора, с просьбой об удалении родинок, как правило, обращаются девушки. При этом чаще их волнует эстетика, а не какой-то физический дискомфорт.
Тем, у кого много родинок на теле, или если они расположены в местах трения об одежду, нижнее белье или ремень, рекомендуем раз в год проходить обследование. Смотреть в динамике за состоянием родинки, чтобы понимать, не растет ли она, не меняется ли ее цвет. Если количество родинок и их размер увеличиваются или усиливается их цвет – необходима консультация онколога или дерматолога. Ведь часто у нас бывает так, что человек пришел на обследование, чтобы удалить родинку, а мы выявляем рак. Особое внимание обращаем на родинки тех, кто часто загорает. Екатерина Рыбовалова
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